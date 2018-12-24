Hosteslerin uçuş esnasındaki o paylaşımları herkesi şoke etti!

Günümüz dünyasında artık bireylerin en çok tercih ettiği yolculuk aracı uçaklar oluyor. Uçaklar her ne kadar yolculuklukları oldukça kısa bir süreye düşürse de uzun süren yolculuklar insanların farklı şekillere girmesine neden olabiliyor. Böyle durumlarda bireyler uykularında veya değilken hazırlıksız pozisyonlarda yakalanabiliyor. Bir de bunların kabin memurlarına zorluk çıkaranları var. Kabin memurları yolculuk sırasında zorluk çıkartan insanları sosyal medyada böyle teşhir etti. İşte o görüntüler...