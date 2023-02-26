Haberler
Yaşam
Hülya Güler yazdı: Gıbta ettiren afet kültürü! Japonlar deprem olunca ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 26.02.2023 11:19
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
11:20
Hülya Güler yazdı: Gıbta ettiren afet kültürü! Japonlar deprem olunca ne yapıyor?
Sabah Gazetesi yazarı Hülya Güler, bugünkü köşe yazısında, Japonya'daki afet yönetimini kaleme aldı. Japonya'da doğal afetlere acil müdahalede üçlü bir sacayağının devreye girdiğini belirten Hülya Güler, "Bu üçlü sacayağı, acil durum planlamasının merkezinde oturuyor. Bu modelde Japonlar karşılıklı yardımı devlet yardımından önemli görüyorlar." ifadelerini kullandı.