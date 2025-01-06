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HURDA TEŞVİKİ 2025 DETAYLARI: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, nasıl uygulanacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
14:55
HURDA TEŞVİKİ 2025 DETAYLARI: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, nasıl uygulanacak?
25 yaş ve üzeri araç sahipleri için büyük bir önem taşıyan Hurda Teşviki ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 2000 model ve daha eski araç sahiplerinin, ÖTV'siz sıfır araç alabilme hakkı tanıyacak düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bu yasal teklif, eski araçların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve çevre dostu, güvenli yerli üretim araçlarının alımını desteklemeyi amaçlıyor. Yürürlüğe girmesi halinde yaklaşık 3 milyon araç bu düzenleme kapsamında olacak. Peki, Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, detaylar…