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Haberler Yaşam HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON DAKİKA 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV'siz alınabilecek?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:08

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON DAKİKA 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV'siz alınabilecek?

2000 model ve daha eski araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme Meclis'e taşındı. Hurda teşvikiyle ilgili yeni bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından araç sahipleri yeni düzenlemeye dair son dakika açıklamalarını takip etmeye başladı. Bu düzenlemeyle, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerine ÖTV'den muaf olacakları müjdelendi. Eğer teklif kabul edilip yürürlüğe girerse, 2000 model ve altındaki araç sahipleri, ÖTV ödemeden sıfır kilometre araç satın alma fırsatına sahip olacak. Peki, hurda teşviki kabul edildi mi, hangi araçlar ÖTV'siz alınabilecek, kimler yararlanacak?

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON DAKİKA 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV’siz alınabilecek?

Hurda teşviki, Ocak 2025 itibarıyla gündemin öncelikli konuları arasında yer aldı. Eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara yönelik planlanan bu düzenleme için çalışmalar hız kazandı. 25 yaşını geçmiş araçları kapsayan teklif Meclis'e sunuldu. Hazırlanan düzenleme, otomotiv sektörünün de yakından takip ettiği önemli gelişmelerden biri oldu. Peki, hurda teşviki yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve ÖTV muafiyetinden hangi araçlar faydalanabilecek?

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON DAKİKA 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV’siz alınabilecek?

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'TE!

25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

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HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON DAKİKA 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV’siz alınabilecek?

HURDA TEŞVİKİ İLE HANGİ ARAÇLAR ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?
Teklif ile 25 yaş ve üzeri taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu araçların ithalatının azaltılması, akaryakıt israfının önlenmesi ve çevre kirliliğinin engellenmesi amaçlanıyor. Gerekçe olarak ise şu açıklama yapıldı: "TÜİK verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Ayrıca, TÜİK'e göre Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON DAKİKA 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV’siz alınabilecek?

Yaşlı araçlar, bakım ve onarım masrafları açısından yük oluşturmakta, aynı zamanda trafikte can ve mal kaybına yol açabilecek tehlikeler arz edebilmektedir. Bunun yanı sıra çevreye ve ekonomiye de zarar vermektedirler. Bu nedenle, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem ekonomik hem de çevre güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla, bu araçları geri dönüşüme veren kişilere, yalnızca bir defalığa mahsus olmak kaydıyla, Türkiye'de üretilmiş sıfır araçların Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması önemli bir adım olacaktır."

Açıklamada, hurda teşviki kapsamında alınabilecek araçların, "Türkiye'de üretilmiş olan araçlar" olduğu belirtilmiş

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON DAKİKA 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV’siz alınabilecek?

HURDA TEŞVİKİ KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uygulama için söz konusu yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Meclis'in bu yönde bir karar adım atmayacağı henüz bilinmiyor.

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