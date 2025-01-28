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HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON GELİŞMELER 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV'siz olacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
14:41
HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON GELİŞMELER 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV'siz olacak?
2000 model ve daha eski eski otomobilleri olanlar için TBMM'ye teklfi sunuldu. Yeni bir kanun teklifiyle hurda teşviki gündeme gelirken, araç sahipleri düzenlemeyle ilgili detayları merakla takip ediyor. Bu düzenlemeye göre, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerine ÖTV muafiyeti müjdesi verildi. Teklif kabul edilip yürürlüğe girdiğinde, 2000 model ve altındaki araç sahipleri sıfır kilometre araçlarını ÖTV'siz sahip olabilecek. Peki, hurda teşviki çıktı mı, hangi araçları kapsıyor, ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabilir ve teklif kabul edildi mi?