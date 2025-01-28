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Haberler Yaşam HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON GELİŞMELER 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV'siz olacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:41

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON GELİŞMELER 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV'siz olacak?

2000 model ve daha eski eski otomobilleri olanlar için TBMM'ye teklfi sunuldu. Yeni bir kanun teklifiyle hurda teşviki gündeme gelirken, araç sahipleri düzenlemeyle ilgili detayları merakla takip ediyor. Bu düzenlemeye göre, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerine ÖTV muafiyeti müjdesi verildi. Teklif kabul edilip yürürlüğe girdiğinde, 2000 model ve altındaki araç sahipleri sıfır kilometre araçlarını ÖTV'siz sahip olabilecek. Peki, hurda teşviki çıktı mı, hangi araçları kapsıyor, ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabilir ve teklif kabul edildi mi?

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON GELİŞMELER 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV’siz olacak?

Ocak 2025 itibarıyla, hurda teşviki gündemin öncelikli başlıkları arasında yer aldı. Vatandaşların eski araçlarını hurdaya ayırmalarını teşvik etmek amacıyla hazırlanan bu düzenleme için çalışmalar hızlandı. 25 yaşını doldurmuş araçları kapsayan yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Otomotiv sektörünün de yakından takip ettiği bu önemli adım, sektörde heyecan yarattı. Peki, hurda teşviki yasası hangi tarihte yürürlüğe girecek ve ÖTV muafiyetinden hangi araçlar yararlanabilecek?

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON GELİŞMELER 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV’siz olacak?

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'E GELDİ!

25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

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HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON GELİŞMELER 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV’siz olacak?

HURDA TEŞVİKİ İLE HANGİ ARAÇLAR ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?
Teklif ile 25 yaş ve üzeri taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu araçların ithalatının azaltılması, akaryakıt israfının önlenmesi ve çevre kirliliğinin engellenmesi amaçlanıyor. Gerekçe olarak ise şu açıklama yapıldı: "TÜİK verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Ayrıca, TÜİK'e göre Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON GELİŞMELER 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV’siz olacak?

Yaşlı araçlar, bakım ve onarım masrafları açısından yük oluşturmakta, aynı zamanda trafikte can ve mal kaybına yol açabilecek tehlikeler arz edebilmektedir. Bunun yanı sıra çevreye ve ekonomiye de zarar vermektedirler. Bu nedenle, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem ekonomik hem de çevre güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla, bu araçları geri dönüşüme veren kişilere, yalnızca bir defalığa mahsus olmak kaydıyla, Türkiye'de üretilmiş sıfır araçların Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması önemli bir adım olacaktır."

Açıklamada, hurda teşviki kapsamında alınabilecek araçların, "Türkiye'de üretilmiş olan araçlar" olduğu belirtilmiş

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON GELİŞMELER 2025: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV’siz olacak?

HURDA TEŞVİKİ KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uygulama için söz konusu yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Meclis'in bu yönde bir karar adım atmayacağı henüz bilinmiyor.

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