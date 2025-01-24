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HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON GELİŞMELER: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV'siz alınabilecek?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
16:32
HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON GELİŞMELER: Hurda Teşviki çıktı mı, şartları neler, hangi araçlar ÖTV'siz alınabilecek?
2000 model ve daha eski araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme Meclis'e taşındı. Hurda teşvikiyle ilgili yeni bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından araç sahipleri yeni düzenlemeye dair son dakika açıklamalarını takip etmeye başladı. Bu düzenlemeyle, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerine ÖTV'den muaf olacakları müjdelendi. Eğer teklif kabul edilip yürürlüğe girerse, 2000 model ve altındaki araç sahipleri, ÖTV ödemeden sıfır kilometre araç satın alma fırsatına sahip olacak. Peki, hurda teşviki kabul edildi mi, hangi araçlar ÖTV'siz alınabilecek, kimler yararlanacak?