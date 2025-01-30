HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

İLK KEZ 2003 YILINDA UYGULANDI

Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.

4 Ekim 2010'dan 31 Aralık 2011'e kadar ikinci hurda teşviki başlatıldı. Burada ilk teşvikten farklı olarak motorlu araç türü sınırlandırıldı ve ağırlığı 3.5 tondan fazla olan yük ve yolcu araçları kapsam dahilindeydi.