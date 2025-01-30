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HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
11:52
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?
2000 model ve daha eski araç sahiplerine sevindirici haber! Hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif kabul edilirse, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV ödemeden sıfır kilometre araç satın alma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme, trafikteki eski ve yüksek emisyonlu araçların yerini, daha güvenli ve çevreci modellerin almasını amaçlıyor. Peki, Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, detaylar…