HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: " 25 yaşını aşan araçlar!" Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?

2000 model altı araçların hurdaya ayrılması ve yerine ÖTV'siz yeni araç alımını içeren teşvik teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu kanun teklifi yürürlüğe girerse 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, Türkiye'de üretilen yeni araçları bir kez ÖTV ödemeden alabilecek. Meclis'in bu konuda nasıl bir adım atacağı henüz bilinmezken kanun teklifinde 12 model kapsam dahiline giriyor. Peki; hurda teşviki nasıl uygulanacak? Hurda teşviki ile ÖTV indirimli satışa sunulacak araçlar hangileri?