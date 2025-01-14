Haberler
Yaşam
HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: " 25 yaşını aşan araçlar!" Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
14:42
HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: " 25 yaşını aşan araçlar!" Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?
Otomobil piyasasında gözler hurda teşviki ile ilgili son dakika gelişmelerine çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa önerisi, 25 yaşını aşan araçların hurdaya çıkarılması ve yeni alınacak araçlara ÖTV muafiyeti uygulanmasını içeriyor. Bu sayede eski araçların geri dönüşümünü desteklenirken yerine çevre dostu, güvenli ve yerli üretim araçlar sunulacak. 25 yaş ve Türkiye'de üretim şartının dikkat çektiği yasa teklifi kabul edilirse, yaklaşık 3 milyon araç bu kapsamdan yararlanabilecek. Peki, Hurda teşviki çıktı mı? Hurda Teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?