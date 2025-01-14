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Haberler Yaşam HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: " 25 yaşını aşan araçlar!" Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:42

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: " 25 yaşını aşan araçlar!" Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?

Otomobil piyasasında gözler hurda teşviki ile ilgili son dakika gelişmelerine çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa önerisi, 25 yaşını aşan araçların hurdaya çıkarılması ve yeni alınacak araçlara ÖTV muafiyeti uygulanmasını içeriyor. Bu sayede eski araçların geri dönüşümünü desteklenirken yerine çevre dostu, güvenli ve yerli üretim araçlar sunulacak. 25 yaş ve Türkiye'de üretim şartının dikkat çektiği yasa teklifi kabul edilirse, yaklaşık 3 milyon araç bu kapsamdan yararlanabilecek. Peki, Hurda teşviki çıktı mı? Hurda Teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: 25 yaşını aşan araçlar! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

2000 model altı araçların hurdaya ayrılması ve yerine ÖTV'siz yeni araç alımını içeren teşvik teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu kanun teklifi yürürlüğe girerse 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, Türkiye'de üretilen yeni araçları bir kez ÖTV ödemeden alabilecek. Meclis'in bu konuda nasıl bir adım atacağı henüz bilinmezken kanun teklifinde 12 model kapsam dahiline giriyor. Peki; hurda teşviki nasıl uygulanacak? Hurda teşviki ile ÖTV indirimli satışa sunulacak araçlar hangileri?

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: 25 yaşını aşan araçlar! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'E SUNULDU!

25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

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HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: 25 yaşını aşan araçlar! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

HURDA TEŞVİKİ KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uygulama için söz konusu yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Meclis'in bu yönde bir karar adım atmayacağı henüz bilinmiyor.

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: 25 yaşını aşan araçlar! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?
Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı takdirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor.

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: 25 yaşını aşan araçlar! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter olacak.

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