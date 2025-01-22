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Haberler Yaşam HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 2025: "ÖTV'siz araç fırsatı!" Hurda Teşviki çıktı mı, kimler ÖTV'siz araç alabilecek?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 16:42

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 2025: "ÖTV'siz araç fırsatı!" Hurda Teşviki çıktı mı, kimler ÖTV'siz araç alabilecek?

Hurda teşviki son gelişmeleri ile 25 yaş ve üzerindeki araçlar için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan düzenlemeyle, 2000 model ve daha eski araç sahiplerine sıfır araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanması bekleniyor.Eski araçların geri dönüşümünü desteklerken, çevre dostu ve yerli üretim araçların kullanımını artırmak amaçlanan teklif ile araçlarını hurdaya çıkaranlar bir kez ÖTV ödemeden yeni araç alabilecek. Türkiye genelinde bu düzenlemeden yararlanabilecek yaklaşık 3 milyon araç sahibi bulunuyor. Araç sahipleri araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, hurda teşviki çıktı mı? Hangi araçlar ÖTV'siz alınabilecek,kimler yararlanabilir?

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 2025: ÖTV’siz araç fırsatı! Hurda Teşviki çıktı mı, kimler ÖTV’siz araç alabilecek?

Hurda Teşbiki ocak 2025 ile gündeme geliyor. Eski araçlarını hurdaya çıkaran araç sahiplerinin yararlanması planlanan düzenleme için geri sayım başladı.25 yaşını aşan araçlar için yapılacak düzenleme Meclis'e geldi.Hazırlana teklifle otomotiv sektörü gelişmeleri takip ediyor. Hurda teşviki yasası ne zaman çıkacak, ÖTV muafiyetinden hangi araçlar yararlanabilecek?

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 2025: ÖTV’siz araç fırsatı! Hurda Teşviki çıktı mı, kimler ÖTV’siz araç alabilecek?

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'E SUNULDU!

25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

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HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 2025: ÖTV’siz araç fırsatı! Hurda Teşviki çıktı mı, kimler ÖTV’siz araç alabilecek?

HURDA TEŞVİKİ İLE HANGİ ARAÇLAR ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?
Teklif ile 25 yaş ve üzeri taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu araçların ithalatının azaltılması, akaryakıt israfının önlenmesi ve çevre kirliliğinin engellenmesi amaçlanıyor. Gerekçe olarak ise şu açıklama yapıldı: "TÜİK verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Ayrıca, TÜİK'e göre Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 2025: ÖTV’siz araç fırsatı! Hurda Teşviki çıktı mı, kimler ÖTV’siz araç alabilecek?

Yaşlı araçlar, bakım ve onarım masrafları açısından yük oluşturmakta, aynı zamanda trafikte can ve mal kaybına yol açabilecek tehlikeler arz edebilmektedir. Bunun yanı sıra çevreye ve ekonomiye de zarar vermektedirler. Bu nedenle, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem ekonomik hem de çevre güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla, bu araçları geri dönüşüme veren kişilere, yalnızca bir defalığa mahsus olmak kaydıyla, Türkiye'de üretilmiş sıfır araçların Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması önemli bir adım olacaktır."

Açıklamada, hurda teşviki kapsamında alınabilecek araçların, "Türkiye'de üretilmiş olan araçlar" olduğu belirtilmiştir.

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 2025: ÖTV’siz araç fırsatı! Hurda Teşviki çıktı mı, kimler ÖTV’siz araç alabilecek?

HURDA TEŞVİKİ KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uygulama için söz konusu yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Meclis'in bu yönde bir karar adım atmayacağı henüz bilinmiyor.

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