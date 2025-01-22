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HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 2025: "ÖTV'siz araç fırsatı!" Hurda Teşviki çıktı mı, kimler ÖTV'siz araç alabilecek?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
16:42
HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 2025: "ÖTV'siz araç fırsatı!" Hurda Teşviki çıktı mı, kimler ÖTV'siz araç alabilecek?
Hurda teşviki son gelişmeleri ile 25 yaş ve üzerindeki araçlar için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan düzenlemeyle, 2000 model ve daha eski araç sahiplerine sıfır araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanması bekleniyor.Eski araçların geri dönüşümünü desteklerken, çevre dostu ve yerli üretim araçların kullanımını artırmak amaçlanan teklif ile araçlarını hurdaya çıkaranlar bir kez ÖTV ödemeden yeni araç alabilecek. Türkiye genelinde bu düzenlemeden yararlanabilecek yaklaşık 3 milyon araç sahibi bulunuyor. Araç sahipleri araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, hurda teşviki çıktı mı? Hangi araçlar ÖTV'siz alınabilecek,kimler yararlanabilir?