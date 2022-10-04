Hurdacı gencin hukuk zaferi: Hakimin verdiği bir saatlik izinle beraat etti

Bir yıl önce nüfus cüzdanını kaybeden ve adına şirket kurulan hurdacı Batuhan Gönenç (24), adına şirket açanların yaptığı dolandırıcılık yüzünden mağdur oldu. Kendisinin adına kurulan bijuteri dükkanından sosyal medya üzerinden alışveriş yapan bir kadın 135 lira mağduriyeti olduğunu belirtip, dava açtı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim, İzmir'den SEGBİS ile duruşmaya bağlanan Gönenç'e 135 lirayı ödemesi için bir saat izin verdi. Gönenç kendisine verilen bir saatlik izin ile parayı ödedi ve 7 yıl hapis cezasından kurtuldu.