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Haberler Yaşam Hurdacı gencin hukuk zaferi: Hakimin verdiği bir saatlik izinle beraat etti
Giriş Tarihi: 04.10.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 09:49

Hurdacı gencin hukuk zaferi: Hakimin verdiği bir saatlik izinle beraat etti

Bir yıl önce nüfus cüzdanını kaybeden ve adına şirket kurulan hurdacı Batuhan Gönenç (24), adına şirket açanların yaptığı dolandırıcılık yüzünden mağdur oldu. Kendisinin adına kurulan bijuteri dükkanından sosyal medya üzerinden alışveriş yapan bir kadın 135 lira mağduriyeti olduğunu belirtip, dava açtı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim, İzmir'den SEGBİS ile duruşmaya bağlanan Gönenç'e 135 lirayı ödemesi için bir saat izin verdi. Gönenç kendisine verilen bir saatlik izin ile parayı ödedi ve 7 yıl hapis cezasından kurtuldu.

KASIM ŞAHİN
Hurdacı gencin hukuk zaferi: Hakimin verdiği bir saatlik izinle beraat etti

İzmir'de yaşayan hurdacılık ve kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Batuhan Gönenç'in bir yıl önce kaybettiği nüfus cüzdanı, başına dert oldu. Dolandırıcılar, 3 çocuk babası Gönenç adına şirket kurarak, vatandaşları dolandırmaya başladı. Dolandırıcılar Gönenç adına kurdukları bijuteri dükkanı aracılığıyla vatandaşları mağdur etti. Sosyal medyada hesabında gördüğü dükkandan alışveriş yapan Arzu Dibekli, mağdur olduğunu belirterek dava açtı.

Hurdacı gencin hukuk zaferi: Hakimin verdiği bir saatlik izinle beraat etti

Şirketin sahibi olarak görünen Batuhan Gönenç, hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuksuz olarak yargılanıyordu.

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Hurdacı gencin hukuk zaferi: Hakimin verdiği bir saatlik izinle beraat etti

ADINA ŞİRKET KURULMUŞ

İzmir'de yaşayan Gönenç önceki gün SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, 12 yaşından bu yana çöplerden hurda ve kağıt topladığını belirterek, " Kimliğimi kaybettikten sonra hayatım karardı. Dolandırıcılar adıma şirket kurup, sosyal paylaşım sitesinden kazak satma bahanesiyle insanları dolandırıyor. Kesinlikle şirket kurmadım. Hakkımda davacı olan kadını da tanımıyorum. Kazak satışı da yapmadım. 3 çocuğuma bakmak için çöplerden hurda topluyorum" dedi.

Hurdacı gencin hukuk zaferi: Hakimin verdiği bir saatlik izinle beraat etti

KAZAK YERİNE TİŞÖRT GELDİ

Mağdur Arzu Dibekli de dolandırıldığını belirterek; "Benim de üç çocuğum var. Onların isteği üzerine sosyal paylaşım sitesinde gördüğümüz 5 kazağın 125 lira olduğunu görünce, çocuklarım için sipariş verdim ve parayı havale ettim. Kargo geldiğinde 5 kazak yerine 2 adet giyilmesi bile mümkün olmayan tişört çıktı. Zararımın giderilmesini istiyorum" dedi.

Hurdacı gencin hukuk zaferi: Hakimin verdiği bir saatlik izinle beraat etti

SUÇLU DEĞİLİM AMA ZARARINI GİDERİRİM
Mahkeme heyetinden söz alan sanık Batuhan Gönenç, "Benim bu suçu işlediğime dair hiçbir delil bulunmamakta. Ama benden şikayetçi olan ablamın zarar görmemesi için onun zararını gidermek isterim. Garibanlığın ne olduğunu çok iyi bilirim" diyerek ödeme için süre istedi.

Yapılan savunmanın ardından Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir'den duruşmaya katılan tutuksuz sanık Batuhan Gönenç'e, 125 lira artı 10 lirada kargo parası olmak üzere toplam 135 lira ödemesini ve parayı bir saat içerisinde ödemesi halinde karar vereceğini söyledi. Bunun üzerine Gönenç, bir saat içerisinde, 135 lirayı mağdur Arzu Dibekli'nin hesabına parayı yatırıp, havale makbuzunu heyete gösterdi.

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