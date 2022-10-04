Hurdacı gencin hukuk zaferi: Hakimin verdiği bir saatlik izinle beraat etti

SUÇLU DEĞİLİM AMA ZARARINI GİDERİRİM

Mahkeme heyetinden söz alan sanık Batuhan Gönenç, "Benim bu suçu işlediğime dair hiçbir delil bulunmamakta. Ama benden şikayetçi olan ablamın zarar görmemesi için onun zararını gidermek isterim. Garibanlığın ne olduğunu çok iyi bilirim" diyerek ödeme için süre istedi.

Yapılan savunmanın ardından Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İzmir'den duruşmaya katılan tutuksuz sanık Batuhan Gönenç'e, 125 lira artı 10 lirada kargo parası olmak üzere toplam 135 lira ödemesini ve parayı bir saat içerisinde ödemesi halinde karar vereceğini söyledi. Bunun üzerine Gönenç, bir saat içerisinde, 135 lirayı mağdur Arzu Dibekli'nin hesabına parayı yatırıp, havale makbuzunu heyete gösterdi.