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Haberler Yaşam Hürkuş bir ilki başardı: 1 tonluk bomba ile tam isabet! İşte nefes kesen görüntüler
Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:16

Hürkuş bir ilki başardı: 1 tonluk bomba ile tam isabet! İşte nefes kesen görüntüler

Konya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, komuta kontrol uçağı, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı' başarıyla sürdürülüyor. NATO seviyesinde 30 uçakla icra edilebilen görevde hedefler, 8 uçakla Türk yapımı lazer güdümlü bombalarla yapıldı. Ayrıca daha ökçe sadece mühimmat taşıyan HÜRKUŞ, uluslararası bir tatbikatta ilk kez 1 tonluk bomba atarken, hedefe tam isabet kaydetti.

DHA
Hürkuş bir ilki başardı: 1 tonluk bomba ile tam isabet! İşte nefes kesen görüntüler

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 12 Mayıs'ta başlayan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine ait unsurları katıldı.

Hürkuş bir ilki başardı: 1 tonluk bomba ile tam isabet! İşte nefes kesen görüntüler

2009'dan itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın biri, 2012'den beri farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jetler, HİK (Havadan İhbar Kontrol) uçakları, helikopterler, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta; harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor.

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Hürkuş bir ilki başardı: 1 tonluk bomba ile tam isabet! İşte nefes kesen görüntüler

Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilip, icra ediliyor.

Hürkuş bir ilki başardı: 1 tonluk bomba ile tam isabet! İşte nefes kesen görüntüler

HÜRKUŞ İLK KEZ TAŞIDIĞI 1 TONLUK BOMBAYI TAM İSABET YAPTI

Tatbikatta, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ, uluslararası bir tatbikatta ilk kez 1 tonluk bomba taşıyarak hedefini tam isabetle vurdu. Daha önce de mühimmat taşıdığı belirtilen HÜRKUŞ'a 1 tonluk bombayı ilk kez yüklendiği belirtildi.

Hürkuş bir ilki başardı: 1 tonluk bomba ile tam isabet! İşte nefes kesen görüntüler

TATBİKAT İLGİYLE İZLENDİ

23 Mayıs'ta sona erecek olan tatbikatta, bugün basın günü düzenlendi. Düşman kampına sızıp, ele geçirilmesi planlanan tatbikatın senaryosu gereği, önce hava savunma tehdidi olarak görülen bir hedef insansız hava aracı ANKA'dan atılan mühimmatla yok edildi. Katar uçağıyla bölgeye, yerde işaretleme yapıp, hava unsurları yönlendirecek tim paraşütle indirildi.