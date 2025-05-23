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Hürkuş bir ilki başardı: 1 tonluk bomba ile tam isabet! İşte nefes kesen görüntüler
Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
10:16
Hürkuş bir ilki başardı: 1 tonluk bomba ile tam isabet! İşte nefes kesen görüntüler
Konya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, komuta kontrol uçağı, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı' başarıyla sürdürülüyor. NATO seviyesinde 30 uçakla icra edilebilen görevde hedefler, 8 uçakla Türk yapımı lazer güdümlü bombalarla yapıldı. Ayrıca daha ökçe sadece mühimmat taşıyan HÜRKUŞ, uluslararası bir tatbikatta ilk kez 1 tonluk bomba atarken, hedefe tam isabet kaydetti.