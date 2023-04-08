Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu: Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 09:53

Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu: Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenildi. Sevenlerini üzen bu haber sonrasında ise binlerce kişi "Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan hastalığı sebebiyle bıçak altına yatan ünlü müzisyenin sağlık durumunun iyi olduğu, ailesinin ve yakın çevresinin de kendisini yalnız bırakmadığı öğrenildi. Peki, Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri? İşte detaylar.

Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu: Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri?

'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren Hüsnü Şenlendirici geçtiğimiz günlerde Ulus'ta özel bir hastanede ameliyat oldu. Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden ünlü klarnetçi ve sanatçıyla ilgili "Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri?" soruları gündeme taşındı. İşte Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu ve hakkında tüm detaylar.

Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu: Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri?

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KANSER Mİ?

Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu: Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri?

Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.

Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu: Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri?

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yakınları ameliyat sonrası Şenlendirici'nin yanına koştu. Klarnetçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu: Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri?

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ BİYOGRAFİSİ

12 Temmuz 1976'da dünyaya gelen Hüsnü Şenlendirici, 45 yaşındadır. Roman asıllı ünlü müzisyen, İzmir Bergama'da doğmuştur. 2000 yılında çıkardığı ilk albümünden bu yana Türk müzik piyasasının önde gelen isimlerinden birisi olmuştur.

Hüsnü Şenlendirici, müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlar. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkar. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girmiş ve 4 yıl sonra okuldan ayrılır.

SON DAKİKA