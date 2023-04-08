Haberler Yaşam Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu: Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri?

Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 09:53

Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu: Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenildi. Sevenlerini üzen bu haber sonrasında ise binlerce kişi "Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan hastalığı sebebiyle bıçak altına yatan ünlü müzisyenin sağlık durumunun iyi olduğu, ailesinin ve yakın çevresinin de kendisini yalnız bırakmadığı öğrenildi. Peki, Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl, ne kanseri? İşte detaylar.