Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi bu yıl 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nin anlam ve öenmi ise kandil mesajları ile belirtiliyor. Bu kapsamda; milyonlarca vatandaş WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya araçları üzerinden ailesine, arkadaşlarına, sevdiklerine Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini yollamaya şimdiden başladı. Huzur dolu, anlamlı ve resimli Kadir Gecesi mesajları ve en güzel Kandil mesajları 2021! Mübarek Kadir Gecesi mesajları ve sözleri seçenekleri burada!