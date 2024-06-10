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Haberler Yaşam Huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Görüntüler tüyleri diken diken etti!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 11:42

Huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Görüntüler tüyleri diken diken etti!

İstanbul Beykoz'da bulunan bir huzurevinde hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan 3 yaşlıya eziyet etti. O anlara ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUSTAFA BAKIRHAN
Huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Görüntüler tüyleri diken diken etti!

Korkunç olay, Cumartesi Günü akşam saatlerinde Beykoz Yavacık'ta bulunan bir huzurevinde meydana geldi. Huzurevinde çalışan hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan yaşlılar A. G., İ.Y., ve D.A.Ç,'ye eziyet etti.

Huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Görüntüler tüyleri diken diken etti!

Bu anlara ilişkin görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Beykoz'da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet eden hasta bakıcı tutuklandı | Video

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Huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Görüntüler tüyleri diken diken etti!

YAKALANDI TUTUKLANDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Beykoz İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Görüntüler tüyleri diken diken etti!

Yapılan çalışmada huzurevine giden polise ekipleri, mağdur kişilerin ve huzurevi yöneticilerinin ifadesini aldı.

Huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Görüntüler tüyleri diken diken etti!

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada Mehmet Şakir Ö'yü, Kavacık'ta gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, mala zarar verme ve taksirle yaralanmaya sebep olma suçlarından adliyeye sevk edildi.

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