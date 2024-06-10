Huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Görüntüler tüyleri diken diken etti!

Korkunç olay, Cumartesi Günü akşam saatlerinde Beykoz Yavacık'ta bulunan bir huzurevinde meydana geldi. Huzurevinde çalışan hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan yaşlılar A. G., İ.Y., ve D.A.Ç,'ye eziyet etti.