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Huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Görüntüler tüyleri diken diken etti!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
11:42
Huzurevinde 3 yaşlıya işkence: Görüntüler tüyleri diken diken etti!
İstanbul Beykoz'da bulunan bir huzurevinde hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan 3 yaşlıya eziyet etti. O anlara ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.