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İBB Başkan adayı Murat Kurum: 31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
12:45
İBB Başkan adayı Murat Kurum: 31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak!
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gençlerle buluştu. Kurum, "Eğitimini alan, yeni iş kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. 39 ilçede 100 bin gencimize hizmet verecek paylaşımlı ofisler oluşturacağız. 31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak " diye konuştu.