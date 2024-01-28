İBB Başkan adayı Murat Kurum: 31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak!

İBB'de kurulacak olan gençlik meclisine de değinen Kurum, "31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak ve hep birlikte fetret dönemini bitireceğiz. Yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Kuracağımız gençlik meclisinde her alandan, her meslek dalından sizleri temsil edecek genç arkadaşlarımız olacak." dedi.