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Haberler Yaşam İBB Başkan adayı Murat Kurum: 31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 12:45

İBB Başkan adayı Murat Kurum: 31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gençlerle buluştu. Kurum, "Eğitimini alan, yeni iş kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. 39 ilçede 100 bin gencimize hizmet verecek paylaşımlı ofisler oluşturacağız. 31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak " diye konuştu.

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İBB Başkan adayı Murat Kurum: 31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak!

İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi binasında gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Kurum, İstanbul'da gençlerin söz sahibi olacağını, belediye istihdamlarında yüzde 25 gençlik ve yüzde 25 kadın kotası koyacaklarını söyledi.

İBB Başkan adayı Murat Kurum: 31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak!

Kurum, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim ve öğrenci evlerinde kalan gençlere 25 metreküp doğal gaz desteği verileceğini belirtti. Murat Kurum, ilk kez evlenecek ihtiyaç sahibi gençlere 50 bin liralık beyaz eşya desteğinde bulunacaklarını kaydetti.

Murat Kurum'dan gençlere müjde: "Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim, öğrenci evlerine doğalgaz desteği" | Video

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İBB Başkan adayı Murat Kurum: 31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak!

Girişimci gençleri de destekleyeceklerini anlatan Kurum, "Eğitimini alan, yeni iş kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. 39 ilçede 100 bin gencimize hizmet verecek paylaşımlı ofisler oluşturacağız." dedi. Kurum, müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine de 10 bin lira destek ödemesi yapılacağını dile getirdi.

İBB Başkan adayı Murat Kurum: 31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak!

Kurum, "Her zaman vatandaşımızın, gençlerimizin yanında olacağız. Tam zamanlı belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Sadece boş zamanlarında belediyeye uğrayan değil her zaman milletinin, gencinin, kadınının, İstanbul'un yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız." şeklinde konuştu.

İBB Başkan adayı Murat Kurum: 31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak!

İBB'de kurulacak olan gençlik meclisine de değinen Kurum, "31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak ve hep birlikte fetret dönemini bitireceğiz. Yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Kuracağımız gençlik meclisinde her alandan, her meslek dalından sizleri temsil edecek genç arkadaşlarımız olacak." dedi.

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