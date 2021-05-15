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Haberler Yaşam İbo Show bu akşam var mı ve yeni bölüm neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Mayıs Star TV yayın akışı!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 18:57

bu akşam var mı ve yeni bölüm neden yok? yayınlanacak? 15 Mayıs Star TV yayın akışı!

Star TV'de yayınlanan yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Tam dokuz yıl aranın ardından her Cumartesi izleyiciyle buluşan programın bu haftaki bölümü tv yayın akışında görülmüyor. Normal şartlarda bu akşam yeni bölümüyle yayınlanması gereken yapımın özel bölümü yayınlanacak. Programın sıkı takipçileri yayınlanacak, neden yok sorusuna yanıt ararken 15 Mayıs Star TV tv yayın akışına bakarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Bayramın üçüncü gününde pek çok programın yeni bölümüyle yayınlanmayacağı biliniyor. Buna göre; , yeni bölüm neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Mayıs Star TV yayın akışı

İbo Show bu akşam var mı ve yeni bölüm neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Mayıs Star TV yayın akışı!

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği yeni bölüm merakla bekleniyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen programın yeni bölümünü göremeyenler , neden yok sorusuna yanıt arıyor. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı 'İbo Show' bu hafta özel bölümüyle ekrana gelecek. Cem Yılmaz, Hülya Avşar gibi ünlü isimlerin konuk olduğu özel bölüm dolasıyla yeni bölüm ekrana gelmeyecek. Bayram dolasıyla çoğu yapımın yeni bölümleri yayınlanmıyor. , yeni bölüm neden yok? 15 Mayıs Star TV yayın akışı! yayınlanacak?

İbo Show bu akşam var mı ve yeni bölüm neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Mayıs Star TV yayın akışı!

İBO SHOW BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

yeni bölüm ile ilgili sorgulamalar akşam saatleri itibariyle yoğunluk kazanacak. İbo Show Star TV'nin 15 Mayıs Cumartesi tv yayın akışında görülmüyor. Bayram sebebiyle İbo Show'un özel bölümü yayınlanacak. Haberimizde, İbo Show yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına erişebilirsiniz…

İbo Show yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. İbo Show özel bölümüyle ekrana gelecek. Bu akşam ekrana gelecek özel bölümde Cem Yılmaz, Hülya Avşar gibi ünlü isimlerin konuk olacak.

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STAR TV YAYIN AKIŞI -15 MAYIS 2021

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show ( Özel Bölüm)

00.30 Hokkabaz 'Türk Filmi'

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İbo Show bu akşam var mı ve yeni bölüm neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Mayıs Star TV yayın akışı!

İBO SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

yeni bölüm 22 Mayıs Cumartesi akşamı Star TV'de yayınlanacak.

İBO SHOW SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İbo Show 15 Mayıs Cumartesi günü özel bölümüyle saat 20.00'de Star'da.

İbo Show bu akşam var mı ve yeni bölüm neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Mayıs Star TV yayın akışı!
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