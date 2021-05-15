İbo Show bu akşam var mı ve yeni bölüm neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Mayıs Star TV yayın akışı!

Star TV'de yayınlanan İbo Show yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Tam dokuz yıl aranın ardından her Cumartesi izleyiciyle buluşan programın bu haftaki bölümü tv yayın akışında görülmüyor. Normal şartlarda bu akşam yeni bölümüyle yayınlanması gereken yapımın özel bölümü yayınlanacak. Programın sıkı takipçileri İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok sorusuna yanıt ararken 15 Mayıs Star TV tv yayın akışına bakarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Bayramın üçüncü gününde pek çok programın yeni bölümüyle yayınlanmayacağı biliniyor. Buna göre; İbo Show bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Mayıs Star TV yayın akışı