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Haberler Galeri İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İşte İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin son hali...

ve filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İşte İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı 'nin son hali...

ile filminin Oya'sını hatırladınız mı? Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı başrollerini ise ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği İbo ile Güllüşah filminde mavi gözleri ve kısacık saçlarıyla dikkat çeken güzel gazeteci Oya karakterine hayat veren şimdilerin usta oyuncularından... Usta yazar 'nin kızı İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin kızı da çok ünlü. İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin kızının ünlü şarkıcı olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İbo ile Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı Deniz Türkali bakın hangi ünlü şarkıcının annesi... İşte İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin kızı ve ünlü isimlerin çocukları...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 23:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 23:23
İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İşte İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin son hali...

ile filminin Oya'sını hatırladınız mı? Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı başrollerini ise ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği İbo ile Güllüşah filminde mavi gözleri ve kısacık saçlarıyla dikkat çeken güzel gazeteci Oya karakterine hayat veren şimdilerin usta oyuncularından... Usta yazar 'nin kızı İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin kızı da çok ünlü. İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin kızının ünlü şarkıcı olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İbo ile Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı Deniz Türkali bakın hangi ünlü şarkıcının annesi... İşte İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin kızı ve ünlü isimlerin çocukları...

İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İşte İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin son hali...

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İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İşte İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin son hali...
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İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İşte İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin son hali...

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İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İşte İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin son hali...
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