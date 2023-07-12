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Haberler Yaşam İç çamaşırı sapığı kamerada: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce...
Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 09:26

İç çamaşırı sapığı kamerada: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce...

İstanbul'da iğrenç bir olay yaşandı. Sapık hırsız, ipte asılı olan kadın iç çamaşırlarını çaldı. Bina sakini "Bu normal bir hırsızlık değil, bu şahsın sapık olduğunu düşünüyorum. Normal olmadığı gibi daha tehlikeli şeyler doğurabilir" ifadelerini kullandı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

DHA
İç çamaşırı sapığı kamerada: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce...

Sapık hırsız kameralara saniye saniye yansıdı. İğrenç olay İstanbul Bağcılar'da yaşandı. Bir apartmanda bahçeye kuruması için asılan çamaşırların olduğu yere sabah saat 06.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi geldi.

İç çamaşırı sapığı kamerada: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce...

İpe asılmış olan onlarca çamaşır içinden sadece kadın iç çamaşırlarına yönelen kişi, 3 parça kadın iç çamaşırını eline aldı. Asılan çamaşırları bir kez daha baştan sona kontrol eden şüpheli, yanına aldığı çamaşırları elindeki poşete koyup olay yerinden uzaklaştı.

Bağcılar'da kadın iç çamaşırlarını çalan şüpheli kamerada | Video

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İç çamaşırı sapığı kamerada: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce...

"SAPIKÇA BİR DÜŞÜNCE"
Sabah saatlerinde bahçeden gelen seslerden şüphelenen bina sakinleri bahçeyi kontrol etti. Daha sonra da güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine olay ortaya çıktı.

İç çamaşırı sapığı kamerada: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce...

Binada oturan Bilal Dönmez yaşadığı olayı anlattı.

İç çamaşırı sapığı kamerada: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce...

Komşusunun kendisini uyardığını ifade eden Dönmez, "Sabah saat 6 buçukta komşum beni aradı, binanın yan tarafından bir ses geldiğini söyledi.

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