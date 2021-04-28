Vakalardaki rekor seviyedeki artışın önüne geçebilmek amacıyla gerçekleştirilecek olan 17 günlük sokağa çıkma yasağının detayları İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile kamuoyu ile paylaşıldı. Belirli muafiyetler haricinde 17 gün kesintisiz devam edecek olan hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Öte yandan binlerce vatandaş "17 Günlük tam kapanma (sokağa çıkma yasağı) ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi Kabine sonrasında 26 Nisan tarihinde yayımlanmıştı…