Hafta içi, hafta sonu ve bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Konuya ilişkin detayları açıklayan genelge ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye'de son dönemde artan vaka sayıları kısıtlamaları ve tedbirleri de beraberinde getirdi. Bu noktada uygulanan şehirler arası seyahat yasağı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapılırken otobüsle, uçakla ve özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı konusuna netlik kazandırıldı. Öte yandan vatandaşlar, Bayramda şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı sorusunun yanıtını da merak ediyor. Peki, Hafta içi ve hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehirlerarası seyahat yasağı hangi günlerde ve saatlerde var? İşte, seyahat yasağı genelgesi ve detaylar