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Giriş Tarihi: 01.04.2021 06:30 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:51

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu olan iller! 3-4 Nisan bu hangi illerde var, saat kaçta?

Başkan Erdoğan en son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Bunlardan bir tanesi de ülkemizin genelinde çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e çıktığı ve bu bakımdan yeni önlem ve tedbirlerin alındığı açıklandı. Alınan tedbirler kapsamında; hafta içi ve hafta olan iller hakkında detaylar da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller çok yüksek riskli kırmızı gruba girerken hakkında yeni kararlar da İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Genelgeye göre; 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak? İşte hafta içi hafta sonu yasak olan ve olmayan iller listesi!

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller! 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta?

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Mübarek Ramazan ayına az bir zaman kala, Ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi. Öte yandan çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerin sayısının da 58'e yükseldiğini açıkladı. Bu bakımdan; yeni önlem ve tedbirlerin alındığı bilinirken hafta içi hafta sonu saatleri de sorgulanır hale geldi. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi de paylaşıldı. Genelgeye göre; 3-4 Nisan bu var mı, hangi illerde olacak?

İşte hafta içi ve hafta sonu yasak olan il il tam liste!

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller! 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller! 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta?

Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.

İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller! 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller! 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta?

Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."

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