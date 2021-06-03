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Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 03.06.2021 07:05 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 07:05

Genelgesi ile saatleri belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Ülke çapında kademeli normalleşmenin ikinci gününde milyonlar hafta içi hafta sonu saatleri ve günleri hakkında detayları merak ediyor. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması 1 Haziran itibarıyla başlarken Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan restoran, kafe, düğün, üniversitelerde akademik takvim gibi yeni kararlara ilişkin birçok detayı kamuoyu ile paylaşırken "Bu hafta sonu 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları bugün de yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. İşte genelgesi ile hafta içi ve Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar…

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Vaka sayılarının düşüşe geçmesi ve aşılama uygulamalarında atılan büyük adımlar çerçevesinde ülke genelinde saatleri ve günleri gibi birçok kısıtlamada gevşetilmeye gidildi. Değişen kısıtlamalar sonrası vatandaşlar genelgesi ile alınan yeni kararlara ilişkin detayları merak ederken "Bu hafta sonu 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularını da gündeme taşıdı. "Bu hafta sonu 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Öte yandan hafta sonu yaklaşırken Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulamasının uzunca bir sürenin ardından kaldırılması milyonlarca kişinin ilgisini görüyor.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

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İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

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