İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitecek? İşte 17 günlük sokağa çıkma yasağı tam kapanma detayları!

Hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, alınan tam kapanma kararı sonrasında 17 gün boyunca kesintisiz şekilde uygulamaya geçecek. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre çeşitli muafiyetler dışında birçok işletme faaliyete ara verirken kişilerin dışarı çıkması yasaklanmış olacak. Öte yandan sokağa çıkma yasağından muaf olanlar çalışma belgeleriyle beraber faaliyetlerine devam edebilecek. Vaka sayılarındaki rekor artışı durdurmayı amaçlayan bu yasakla ilgili olarak "Tam kapanma genelgesi ile bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte tam kapanma tarihleri ile yasaktan muaf olan kişiler ve iş yerleri…