Geçtiğimiz Pazartesi günü toplanan Kabine sonrası Kademeli Normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kamuoyuna duyurulmuştu. Restoranlar, kafeler, düğünler, spor salonları, sokağa çıkma yasağı gibi birçok kısıtlamada gevşetilmeye gidilirken bu kapsamda yeni normalleşme kararlarının detayları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi'nde yanıt arayan tüm sorular cevaplanmıştı. İşte 1 Haziran sonrası uygulanacak Kademeli Normalleşme kararları ile yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi…