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Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! Hangi yasaklar kalktı, 1 Haziran'dan sonra nereler açıldı? İşte genelge ile kalkan yasaklar!
Giriş Tarihi: 02.06.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 13:03

yayımlandı! Hangi yasaklar kalktı, 1 Haziran'dan sonra nereler açıldı? İşte genelge ile kalkan yasaklar!

Geçtiğimiz Pazartesi günü toplanan Kabine sonrası Kademeli Normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlar ile kamuoyuna duyurulmuştu. Restoranlar, kafeler, düğünler, spor salonları, sokağa çıkma yasağı gibi birçok kısıtlamada gevşetilmeye gidilirken bu kapsamda yeni normalleşme kararlarının detayları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi'nde yanıt arayan tüm sorular cevaplanmıştı. İşte 1 Haziran sonrası uygulanacak Kademeli Normalleşme kararları ile yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi…

Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! İşte Genelgede yer alan kafeler, düğünler ve sokağa çıkma yasağı gibi yeni normalleşme kararları!

yayımlandı. Haziran ayında geçilen kademeli normalleşmenin ikinci aşamasında uygulanacak yeni kararlar 1 Haziran tarihli Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile duyurulmuştu. Bu kapsamda yeni kararın detayları ise yeni genelge ile kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 1 Haziran sonrası uygulanacak Kademeli Normalleşme kararları ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi…

Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! İşte Genelgede yer alan kafeler, düğünler ve sokağa çıkma yasağı gibi yeni normalleşme kararları!

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

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Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! İşte Genelgede yer alan kafeler, düğünler ve sokağa çıkma yasağı gibi yeni normalleşme kararları!

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! İşte Genelgede yer alan kafeler, düğünler ve sokağa çıkma yasağı gibi yeni normalleşme kararları!

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! İşte Genelgede yer alan kafeler, düğünler ve sokağa çıkma yasağı gibi yeni normalleşme kararları!

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

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