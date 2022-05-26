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Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı personel alımı açıklaması! 3546 kişi alınacak; Şoför, güvenlik görevlisi, bilgisayar mühendisi...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 14:41

İçişleri Bakanlığı personel alımı açıklaması! 3546 kişi alınacak; Şoför, güvenlik görevlisi, bilgisayar mühendisi...

İçişleri Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika haberi başvuruda bulunacak adayları yakından ilgilendiriyor. Devlet personeli olarak istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, hangi kadroda alım yapılacak, başvuru şartları nelerdir şeklinde sorulara yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'na 3.546 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre; adaylara sözlü sınav da uygulanacak. İşte 2022 İçişleri Bakanlığı personel alımı tarihi, başvuru tarihleri ve sürece dair son bilgiler…

İçişleri Bakanlığı personel alımı açıklaması! 3546 kişi alınacak; Şoför, güvenlik görevlisi, bilgisayar mühendisi...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı personel alımı müjdesini duyurdu. Kamu kurumunda çalışmak isteyen on binlerce kişi İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detayları sorguluyor. En az lise mezunu adaylar arasından memur teminin sağlanacağı İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı nasıl ve nereden yapılacak? 2022 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte sürece dair son bilgiler…

İçişleri Bakanlığı personel alımı açıklaması! 3546 kişi alınacak; Şoför, güvenlik görevlisi, bilgisayar mühendisi...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, 3 BİN 546 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İçişleri Bakanlığı personel alımı henüz başlamadı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personelinden oluşan 243 sözleşmeli çalışan alacak.

Bakanlığın taşra teşkilatına ise avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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İçişleri Bakanlığı personel alımı açıklaması! 3546 kişi alınacak; Şoför, güvenlik görevlisi, bilgisayar mühendisi...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları, 17-21 Haziran tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Başvurularda ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

1-4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

İçişleri Bakanlığı personel alımı açıklaması! 3546 kişi alınacak; Şoför, güvenlik görevlisi, bilgisayar mühendisi...

ORTAK ŞARTLAR NELER?

1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

2- Kağıt Restoratörü, Arşiv Uzmanı, Avukat, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Programcı, Mühendis (Bilgisayar, Makine, Elektrik- Elektronik, Yazılım, Endüstri, İnşaat ve Harita), Diğer Teknik Hizmet Personeli(Grafiker), Şehir Plancısı, Mütercim- Tercüman(İngilizce), Tekniker(Harita ve ElektrikElektronik) pozisyon unvanlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların "C) Özel Şartlar" başlıklı fıkrasında her bir pozisyon unvanı için belirtilen şartlara ilave olarak;

(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyon unvanında çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla, aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir

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