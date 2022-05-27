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Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 11:01

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi: İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman?

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 ilanı kamuoyu ile Kariyer Kapısı üzerinden paylaşıldı. Çeşitli boş pozisyonlara tam 3 bin 546 personel alımı yapacağı duyuruldu. Bu noktada adaylar "İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Tarihler paylaşılırken aranacak şartlar da belli oldu. KPSS puanları yanı sıra sözlü sınava alınacak adayların ilgili pozisyon sayısının üstünde çağırılacağı açıklandı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi nedir? İşte detaylar…

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi: İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman?

3 bin 564 personel alımı ilanı yayımlandı. Bu noktada İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri duyuruldu. Kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, mühendis, sosyal çalışmacı ve daha birçok alanda açılan boş pozisyonlar sözlü sınava katılacak adayları bekliyor. Bu noktada "2022 İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman?" sorusu yanıt arıyor. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri…

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi: İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri şöyle:

17 - 21 Haziran 2022

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İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi: İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(2) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),

(3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

(4) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi: İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman?

Ortak Şartlar:

1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

2- Kağıt Restoratörü, Arşiv Uzmanı, Avukat, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Programcı, Mühendis (Bilgisayar, Makine, Elektrik- Elektronik, Yazılım, Endüstri, İnşaat ve Harita), Diğer Teknik Hizmet Personeli(Grafiker), Şehir Plancısı, Mütercim- Tercüman(İngilizce), Tekniker(Harita ve Elektrik-Elektronik) pozisyon unvanlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların "C) Özel Şartlar" başlıklı fıkrasında her bir pozisyon unvanı için belirtilen şartlara ilave olarak;

(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyon unvanında çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla, aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi: İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman?

PERSONEL ALIMI ALANLARI

İçişleri Bakanlığı personel alımı yapılacak alanlar şöyle:

Kağıt Restoratörü

Arşiv Uzmanı

Avukat

Psikolog

Sosyal Çalışmacı

Programcı

Tekniker (Harita, Elektrik-Elektronik)

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