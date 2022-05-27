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Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.05.2022 18:54 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 18:55

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere 3 bin 546 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. Çeşitli pozisyonlardaki alımlarla ilgili detaylar Resmi Gazete üzerinden yayınlandı. Öte yandan bu açıklamayla beraber "İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvuru tarihleri de yine yayımlanan ilanda yer almış ve Haziran ayı işaret edilmişti. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve alımlara ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla beraber duyuruldu. Hal böyleyken "İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvurular belirlenen tarih aralığında "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

BAKANLIĞIN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personelinden oluşan 243 sözleşmeli çalışan alacak.

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İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

Bakanlığın taşra teşkilatına ise avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURULAR 17-21 HAZİRAN ARASINDA YAPILACAK

Başvurular, 17-21 Haziran tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

Başvurularda ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

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