Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 27.05.2022 18:54 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 18:55

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere 3 bin 546 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. Çeşitli pozisyonlardaki alımlarla ilgili detaylar Resmi Gazete üzerinden yayınlandı. Öte yandan bu açıklamayla beraber "İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvuru tarihleri de yine yayımlanan ilanda yer almış ve Haziran ayı işaret edilmişti. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...