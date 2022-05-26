Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi kadroda alım olacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:21

İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi kadroda alım olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 bin 546 personel alımı yapılacağı müjdesini verdi. Merkez ve taşra teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı gibi pek çok ünvanda sözleşmeli personel alımı yapılacak. 17 Haziran'da başlayacak olan personel alımı e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. Peki İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman? 3 bin 546 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve formu yayınlandı mı? İşte tüm bilgiler…

İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi kadroda alım olacak?

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar 2022 İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman, 3 bin 546 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve formu yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İlan dilen pozisyon unvanları için Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için ise 12 ilde oluşturulan Bölgesel İl Sınav Komisyonlarınca "www.icisleri.gov.tr" internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak sözlü sınavlar gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi kadroda alım olacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına çeşitli pozisyon ve unvanlarda 3 bin 546 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda İçişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personelinden oluşan 243 sözleşmeli çalışan alacak.

Taşra teşkilatında ise avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi kadroda alım olacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

BAŞVURULAR 17-21 HAZİRAN ARASINDA YAPILACAK

Başvurular, 17-21 Haziran tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Başvurularda ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

SINAV SÜRECİ E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (5 katı aday arasına girip giremediği, başvurusunun kabul edilip edilmediği, sözlü sınav yeri, tarihi, saati bilgilerini, sözlü sınava katılım durum bilgisini, sözlü sınav puanını, asıl ve yedek bilgisini) e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebilecek.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak. Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için ise 12 ilde oluşturulan Bölgesel İl Sınav Komisyonlarınca "www.icisleri.gov.tr" internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak sözlü sınavlar gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi kadroda alım olacak?
SON DAKİKA