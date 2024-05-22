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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! İçişleri Bakanlığı personel başvuru sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
06:17
İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı sonuçları gündemde. e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan adayların gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. Alımlar kapsamında bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu personel istihdam edilecek. Adaylar tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?