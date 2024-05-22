İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! İçişleri Bakanlığı personel başvuru sonuçları belli oldu mu?

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2024 yılında birçok bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı'da 1608 personel alımı yapacağını duyurmuş ve süreci başlatmıştı. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?