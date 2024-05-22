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Haberler Yaşam İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! İçişleri Bakanlığı personel başvuru sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 06:17

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! İçişleri Bakanlığı personel başvuru sonuçları belli oldu mu?

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı sonuçları gündemde. e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan adayların gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. Alımlar kapsamında bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu personel istihdam edilecek. Adaylar tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! İçişleri Bakanlığı personel başvuru sonuçları belli oldu mu?

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2024 yılında birçok bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı'da 1608 personel alımı yapacağını duyurmuş ve süreci başlatmıştı. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! İçişleri Bakanlığı personel başvuru sonuçları belli oldu mu?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! İçişleri Bakanlığı personel başvuru sonuçları belli oldu mu?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden yapılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! İçişleri Bakanlığı personel başvuru sonuçları belli oldu mu?

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! İçişleri Bakanlığı personel başvuru sonuçları belli oldu mu?

SINAVLAR 8 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınavlar Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

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