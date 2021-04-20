İçişleri Bakanlığı şehirler arası seyahat yasağı detayları belli oldu: Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi illerde var?

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi illerde var soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, şehirler arası seyahat yasağı detayları belli oldu. Ülkemizde son döenmde artan vaka sayıları kısıtlama ve tedbirleri beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapılırken otobüsle, uçakla ve özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı konusuna netlik kazandırıldı. Peki, Hafta içi ve hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehirlerarası seyahat yasağı hangi günlerde ve saatlerde var? İşte, seyahat yasağı genelgesi ve detaylar