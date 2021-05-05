Vaka artışının önüne geçmek amacıyla ülke çapında uygulamaya devam eden tam kapanma sürecinde binlerce vatandaş 17 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesine dair detayları gün içerisinde gündeme taşımaya devam ediyor. 29 Nisan 2021 tarihinde başlayan bu süreçte belirlenen meslek grupları haricinde tüm vatandaşların dışarı çıkması yasaklanırken birçok işyeri de faaliyetine ara verdi. Öte yandan "Tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Genelgeye göre tam kapanma sürecinin bayram sonrası 17 Mayıs tarihinde sona ereceği ifade edilmişti.