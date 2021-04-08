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Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?
Giriş Tarihi: 08.04.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 16:13

olan iller listesi yayınlandı! Cumartesi ve Pazar , hangi illerde var?

Cumartesi ve Pazar hafta sonu var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var soruları vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Son dönemde artan vaka sayıları ile birlikte 58 ilimiz çok yüksek riskli iller grubunda yer aldı. Hal böyle olunca Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı birçok ilde tekrardan uygulamaya geçti. Bu noktada Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var soruları merak konusu oluyor. yayımladığı genelge ile beraber hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının 56 saat boyunca kesintisiz devam edeceği o illeri tek tek duyurmuştu. İşte hafta içi ve hafta sonu

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

genelgesi yayınlandı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte, yüksek risk grubuna giren illerin 58 e yükseldiği duyurulmuş ve Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı geri dönmüştü. Bu noktada sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile beraber hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının 56 saat boyunca kesintisiz devam edeceği o illeri tek tek duyurmuştu. Peki, Cumartesi ve Pazar , hangi illerde var? İşte hafta sonu listesi…

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir."

İşte risk haritasına göre illerdeki son durum;

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İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

ADANA: Turuncu

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

ADIYAMAN: Kırmızı

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

AFYONKARAHİSAR:Turuncu

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