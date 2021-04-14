Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatlerini duyurdu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı değişti mi, saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 14.04.2021 19:00 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 20:48

sokağa çıkma yasağı saatlerini duyurdu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı değişti mi, saat kaçta başlıyor?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ayında uygulanacak olan kısıtlamaları duyurdu. Bu noktada hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili alınan yeni kararlar tarafından gece geç saatte yayımlanan genelge ile kamuoyunun bilgisine sunuldu. Vaka artışına tedbiren alınan kararların uygulanacağı ilk günde milyonlar "Hafta içi sokağa çıkma yasağı başladı mı, saat kaçta başlıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte yayımlanan genelge ile beraber yeni sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar…

Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı, saat kaçta başlıyor?

Kabine Toplantısı'nda alınan koronavirüs önlemlerine yenileri daha eklendi. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili alınan kararlar genelgesi ile beraber detaylı bir şekilde vatandaşların bilgisine sunulmuştu. Öte yandan "Hafta içi sokağa çıkma yasağı başladı mı, saat kaçta başlıyor?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz aylarda 21.00'dan itibaren başlayan hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 19.00'a alındı. Hal böyleyken genelgede yer alan diğer tüm detaylar vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ, NASIL OLDU?

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinin de içerisinde bulunduğu yeni genelgesini yayımladı. Birçok alanda uygulanacak olan kısıtlamalara ilişkin detaylar bu kapsamda netleşirken vatandaşlar yeni kararlara dair detayları merak ediyor.

Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı, saat kaçta başlıyor?

81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kısmi kapanmanın ayrıntıları açıklandı.
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı, saat kaçta başlıyor?

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı, saat kaçta başlıyor?

1. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.0005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı, saat kaçta başlıyor?

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler,daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

SON DAKİKA