Kabine Toplantısı'nda alınan koronavirüs önlemlerine yenileri daha eklendi. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili alınan kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile beraber detaylı bir şekilde vatandaşların bilgisine sunulmuştu. Öte yandan "Hafta içi sokağa çıkma yasağı başladı mı, saat kaçta başlıyor?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz aylarda 21.00'dan itibaren başlayan hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 19.00'a alındı. Hal böyleyken genelgede yer alan diğer tüm detaylar vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ, NASIL OLDU?

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinin de içerisinde bulunduğu yeni Ramazan genelgesini yayımladı. Birçok alanda uygulanacak olan kısıtlamalara ilişkin detaylar bu kapsamda netleşirken vatandaşlar yeni kararlara dair detayları merak ediyor.