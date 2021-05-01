Tam kapanmanın ilk hafta sonunda sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş 17 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar için gözünü İçişleri Bakanlığı genelgesine çevirdi. 26 Nisan tarihinde yayımlanan genelgede sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler ve meslekler gibi tüm detaylar kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Bu noktada "17 günlük sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak, tam kapanmada nereler açık?" soruları yanıt aramaya başladı. Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi içerisinde 29 Nisan itibarıyla başlayan kısıtlamanın 17 gün boyunca devam edeceği ifade edilmiş ve sokağa çıkma yasağından muaf olanlar bir bir sıralanmıştı.