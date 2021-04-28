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Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı detayları: 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tam kapanma sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 13:52

genelgesi ile detayları: 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tam kapanma ?

En son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası 17 günlük kesintisiz uygulanacağını Başkan Erdoğan duyurdu. Bu açıklama ile birlikte ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı. tarafından tam kapanma genelgesi yayınlanırken merak edilen soruların yanıtları da verilmiş oldu. Bilindiği üzere; kesintisiz sokağa çıkma yasağı 29 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Bu bakımdan; kesintisiz neler, yasaktan kimler muaf olacak? ile tam kapanma detayları!

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve bitecek? 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tam kapanma sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kesintisiz detaylarının ardından konulu genelgesini yayınladı. Genelge ile birlikte milyonlarca vatandaş 17 günlük sokağa çıkma yasağı tam kapanmaya ilişkin detayları merak ediyor. Bu kapsamda; kesintisiz sokağa çıkma yasağı 29 Nisan Perşembe ile 17 Mayıs Pazartesi tarihleri arasında belirtilen zaman diliminde olacak. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi detayları!

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve bitecek? 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tam kapanma sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

KABİNE TOPLANTISI SONRASI TAM KAPANMA OLACAK!

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve bitecek? 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tam kapanma sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve bitecek? 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tam kapanma sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve bitecek? 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tam kapanma sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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