İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, tam kapanmadan kimler muaf?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'dan itibaren tam kapanma sokağa çıkma yasağı başladı. 17 günlük kesintisiz yasak ile birlikte sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesi ile kısıtlamaya yönelik detaylar da netlik kazandı. Mutasyona uğrayan yeni varyantlar ve artan koronavirüs vaka sayılarının önüne geçebilmek adına uygulanan 17 günlük tam kapanma sokağa çıkma yasağından kimler muaf, yasak ne zaman bitecek? İşte genelge ile tam kapanmanın detayları!