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Giriş Tarihi: 02.05.2021 06:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 06:05

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29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'dan itibaren başladı. 17 günlük kesintisiz yasak ile birlikte sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesi ile kısıtlamaya yönelik detaylar da netlik kazandı. Mutasyona uğrayan yeni varyantlar ve artan koronavirüs vaka sayılarının önüne geçebilmek adına uygulanan 17 günlük tam kapanma sokağa çıkma yasağından kimler muaf, yasak ne zaman bitecek? İşte genelge ile tam kapanmanın detayları!

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, tam kapanmadan kimler muaf?

genelgesi ile detayları belli olmuştu. Bu kapsamda; vatandaşlar 17 günlük kapanmanın ilk hafta sonunda genelgeye ilişkin tüm bilgileri merak ediyor. Genelgeye göre; sokağa çıkma yasağından muaf olan kurum, kuruluş ve kişiler de belli olmuştu. Buna göre; tam kapanma ? İçişleri genelgesi ayrıntıları…

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, tam kapanmadan kimler muaf?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

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İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, tam kapanmadan kimler muaf?

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, tam kapanmadan kimler muaf?

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, tam kapanmadan kimler muaf?

BAKKALLAR, MARKETLER VE FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

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