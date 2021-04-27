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Giriş Tarihi: 27.04.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 15:20

İçişleri Bakanlığından genelgesi: Tam kapanmanın detayları belli oldu! Tam kapanma nedir, ne zaman ve nasıl olacak?

Türkiye, 17 günlük sürecine giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vakaların ardından tam kapanma sürecine geçilme kararı aldığını bildirirken konuyla ilgili de yayınlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanmanın detayları belli oldu. İçişleri'nin genelgesinde, marketlerin açılış kapanış saatlerinden sokağa çıkma yasağı saatlerine, seyahat yasağından bankaların durumuna kadar birçok konuya açıklık getirildi. Bu noktada, İçişleri Bakanlığı detayları merak konusu oldu. Peki, tam kapanma nedir, ne zaman ve nasıl olacak? İşte, İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesinin detayları

İçişleri Bakanlığından tam kapanma genelgesi: Tam kapanmanın detayları belli oldu! Tam kapanma nedir, ne zaman ve nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından tam kapanmanın detayları merak konusu oldu. Erdoğan, artan vakaların ardından Türkiye'nin 17 günlük tam kapanmaya gireceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi de paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı ile birçok detay netlik kazandı. Öyle ki, tam kapanmada marketlerin çalışma saatlerinden sokağa çıkma yasağı saatlerine, seyahat yasağından muaf olan kişilere kadar tüm konulara açıklık getirildi ve bilgi verildi. Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesinin detayları araştırılmaya başlandı. Peki, tam kapanma nedir, ne zaman ve nasıl olacak? İşte, ve tam kapanmanın detayları...

İçişleri Bakanlığından tam kapanma genelgesi: Tam kapanmanın detayları belli oldu! Tam kapanma nedir, ne zaman ve nasıl olacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

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İçişleri Bakanlığından tam kapanma genelgesi: Tam kapanmanın detayları belli oldu! Tam kapanma nedir, ne zaman ve nasıl olacak?

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

İçişleri Bakanlığından tam kapanma genelgesi: Tam kapanmanın detayları belli oldu! Tam kapanma nedir, ne zaman ve nasıl olacak?

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

İçişleri Bakanlığından tam kapanma genelgesi: Tam kapanmanın detayları belli oldu! Tam kapanma nedir, ne zaman ve nasıl olacak?

BAKKALLAR, MARKETLER VE FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

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