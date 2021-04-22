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Haberler Yaşam İçişleri Genelgesi ile 23 Nisan sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İşte sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler
Giriş Tarihi: 22.04.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 17:45

İçişleri Genelgesi ile 23 Nisan sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İşte sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler

'nın resmi tatil olması ve koronavirüs vaka sayılarının bu anlamda önüne geçebilmek amacıyla bu akşam itibarıyla başlayacak olan sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar gündeme taşındı. Bazı meslek grupları bilindiği üzere kısıtlamalardan muaf tutuluyordu. Bu noktada "23 Nisan sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kimler dışarı çıkabilir?" soruları yanıt aramaya başladı. yayımladığı genelge ile bu detayları kamuoyu ile paylaşmıştı. İşte 23-24-25 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler…

23 Nisan sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İşte İçişleri Genelgesi ile sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler

Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak bugünden merak ediliyor. Koronavirüs salgınına tedbiren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kısıtlama kararı alınmıştı. Bu akşam itibarıyla başlayacak ve üç gün boyunca kesintisiz devam edecek tam kapanma sürecinde vatandaşlar "23 Nisan sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kimler dışarı çıkabilir?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. 23-24-25 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler tarafından yayımlanan genelge ile duyuruldu. İşte detaylar…

23 Nisan sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İşte İçişleri Genelgesi ile sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihi hafta sonu ile birleştirilerek 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Benzer bir uygulamanın bu yıl için geçerli olup olmayacağı ile ilgili soru işaretleri, tarafından yayımlanan genelge ile giderildi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre; " resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"

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23 Nisan sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İşte İçişleri Genelgesi ile sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve iş yerleri;

23 Nisan sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İşte İçişleri Genelgesi ile sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler

TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

23 Nisan sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İşte İçişleri Genelgesi ile sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler

Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar, üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları,

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