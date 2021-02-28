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Haberler Yaşam İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı detayları belli oldu! 17 günlük Sokağa çıkma yasağı (tam kapanma) ne zaman başlıyor, kimler muaf?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 06:30 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 09:32

İçişleri genelgesi ile detayları belli oldu! 17 günlük Sokağa çıkma yasağı () ne zaman başlıyor, kimler muaf?

Geçtiğimiz gün başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından 17 günlük kararı alınmış bu kapsamda kesintisiz şekilde 81 il genelinde ilan edilmişti. Perşembe günü başlayacak olan kısıtlama ile ilgili tüm detaylar 'nca yayımlanan genelge ile kamuoyuna duyuruldu. Hal böyleyken binlerce kişi "17 Günlük tam kapanma (sokağa çıkma yasağı) ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlıyor, kimler muaf olacak?" soruları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. İşte Kabine Toplantısı sonrası yayımlanan tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri…

Bakanlıktan 17 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı! Tam kapanma ne zaman başlıyor? İşte 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı saatleri

Vakalardaki rekor seviyedeki artışın önüne geçebilmek amacıyla gerçekleştirilecek olan 17 günlük sokağa çıkma yasağının detayları genelgesi ile kamuoyu ile paylaşıldı. Belirli muafiyetler haricinde 17 gün kesintisiz devam edecek olan hafta içi hafta sonu Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Öte yandan binlerce vatandaş "17 Günlük tam kapanma (sokağa çıkma yasağı) ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi Kabine sonrasında 26 Nisan tarihinde yayımlanmıştı…

Bakanlıktan 17 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı! Tam kapanma ne zaman başlıyor? İşte 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı saatleri

KABİNE TOPLANTISI SONRASI TAM KAPANMA OLACAK!

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

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Bakanlıktan 17 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı! Tam kapanma ne zaman başlıyor? İşte 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı saatleri

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

Bakanlıktan 17 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı! Tam kapanma ne zaman başlıyor? İşte 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı saatleri

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek dönemine geçilecektir. 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bakanlıktan 17 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı! Tam kapanma ne zaman başlıyor? İşte 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı saatleri

döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

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