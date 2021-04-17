İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığ genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor soruları. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili kabine toplantısında alınana kararlar ve kısmi kapanmanın detayları, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kamuoyu ile paylaşıldı. Geçtiğimiz aylarda 21.00'dan itibaren başlayan hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 19.00'a alındı. Hal böyleyken genelgede yer alan diğer tüm detaylar vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Buna göre, Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte detaylar;