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Giriş Tarihi: 16.04.2021 08:36 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 14:58

ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Son dakika... Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası alınan kısmi kapanma kararı ile brilikte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor soruları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanacak olan kısmi kapanmanın detaylarınıı duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sokağa çıkma yasağı saatleri ve kısmi kapanma hakkında bilgileri içeren genelgeyi yayımladı. Son detaylarına göre, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte yayımlanan genelge ile beraber yeni sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar…

İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığ genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor soruları. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili kabine toplantısında alınana kararlar ve kısmi kapanmanın detayları, genelgesi ile kamuoyu ile paylaşıldı. Geçtiğimiz aylarda 21.00'dan itibaren başlayan hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 19.00'a alındı. Hal böyleyken genelgede yer alan diğer tüm detaylar vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Buna göre, Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte detaylar;

İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kısmi kapanmanın ayrıntıları açıklandı.

Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

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İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

1. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.0005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler,daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

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