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Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 10:31

İçişleri genelgesi: Tam kapanma yasaklar ne zaman başlıyor? 29 Nisan - 17 Mayıs hafta içi ve hafta sonu kesintisiz detayları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı. Bu noktada, tam kapanma yasaklar ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve ne zaman bitecek sorularının yanıtları merak konusu oldu. İçişleri genelgesinde, tam kapanmadan kimler muaf ve kesintisiz ne zaman başlayacak gibi sorulara açıklık getirildi. İlgili genelgede, market ve bankaların çalışma saatleri ile seyahat yasağı durumu hakkında da bilgi verildi. Peki, tam kapanma yasaklar ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, İçişleri tam kapanma genelgesi ve kesintisiz sokağa çıkma yasağının detayları

İçişleri tam kapanma genelgesi: Tam kapanma yasaklar ne zaman başlıyor? 29 Nisan - 17 Mayıs hafta içi ve hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı detayları!

17 günlük kesintisiz 29 Nisan akşamı itibarı ile başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. İçişleri'nin genelgesi ile beraber tam kapanmanın detayları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaş da tam kapanma, yasaklar ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve ne zaman bitecek sorusu ile hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, tam kapanma ve kesintisiz sokağa çıkma yasağına dair tüm detaylar aktarıldı. Peki, tam kapanma yasaklar ne zaman, saat kaçta başlıyor ve ayın kaçında bitecek? İşte, tam kapanma ve kesintisiz sokağa çıkma yasağının detayları

İçişleri tam kapanma genelgesi: Tam kapanma yasaklar ne zaman başlıyor? 29 Nisan - 17 Mayıs hafta içi ve hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı detayları!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

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İçişleri tam kapanma genelgesi: Tam kapanma yasaklar ne zaman başlıyor? 29 Nisan - 17 Mayıs hafta içi ve hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı detayları!

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

İçişleri tam kapanma genelgesi: Tam kapanma yasaklar ne zaman başlıyor? 29 Nisan - 17 Mayıs hafta içi ve hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı detayları!

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

İçişleri tam kapanma genelgesi: Tam kapanma yasaklar ne zaman başlıyor? 29 Nisan - 17 Mayıs hafta içi ve hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı detayları!

BAKKALLAR, MARKETLER VE FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

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