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Haberler Yaşam İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi? İşte İcra borçları affı düzenlemesinde son durum
Giriş Tarihi: 20.10.2022 21:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 21:34

İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi? İşte İcra borçları affı düzenlemesinde son durum

Meclis gündemindeki torba yasa teklifi içerisinde bulunan İcra borçları düzenlemesi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2 bin TL ve altındaki icraya verilen borçların silinmesine yönelik teklifle ilgili olarak "İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni düzenleme ilgili detaylar ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yer alacak. Peki, İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi? İşte bu konuya dair merak edilen o detaylar.

İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi? İşte İcra borçları affı düzenlemesinde son durum

İcra borçlarının affına yönelik yasa teklifi meclise geldi. Yapılan açıklamaya göre; Elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük miktarlı borçlar silinecek. 2000 TL'den az borçlar "değersiz alacak" kategorisinde değerlendirilecek. Peki, İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi? İşte icra borçları affı ile ilgili son durum ve detaylar.

İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi? İşte İcra borçları affı düzenlemesinde son durum

Teklifle; 2 bin TL ve altındaki icra borçlarına yönelik düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; önemli bir kısmı temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük tutarlı borçların icra takiplerinin sonlandırılmasını özendirmek amacıyla bu alacakların 'değersiz alacak' kategorisine alınması ve işletme kayıtlarından çıkarılabilmesi sağlanıyor.

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İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi? İşte İcra borçları affı düzenlemesinde son durum

Küçük tutarlı alacaklarla ilgili yapılan icra takiplerinin sonlandırılması amacıyla yapılan bir diğer düzenleme ile de varlık yönetim şirketlerince takip edilen ve anaparası belli tutarı aşmayan alacakların, anaparasının yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanarak ödenmek suretiyle kalan kısmının, vekalet ücreti, faiz ve benzeri ek yükümlülüklerin takibinden vazgeçilmesi sağlanıyor.

İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi? İşte İcra borçları affı düzenlemesinde son durum
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İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi? İşte İcra borçları affı düzenlemesinde son durum
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