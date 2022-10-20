Haberler Yaşam İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi? İşte İcra borçları affı düzenlemesinde son durum

Giriş Tarihi: 20.10.2022 21:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 21:34

İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi? İşte İcra borçları affı düzenlemesinde son durum

Meclis gündemindeki torba yasa teklifi içerisinde bulunan İcra borçları düzenlemesi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2 bin TL ve altındaki icraya verilen borçların silinmesine yönelik teklifle ilgili olarak "İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni düzenleme ilgili detaylar ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yer alacak. Peki, İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek, teklif meclisten geçti mi? İşte bu konuya dair merak edilen o detaylar.