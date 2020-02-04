İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye İdlib şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor. Suriye'de Rejim güçlerinin saldırısı sonucu 7 asker 1 de sivil şehit olmuştu. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Şehidin cenazesine Gaziantep halkı ve devlet erkanından büyük bir katılım gerçekleşti. Törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , şehit babası Mehmet Uğur Özler'i teselli etti. Bir diğer şehidimiz Uzman Çavuş Halil Demir'in naaşı İstanbul Tuzla'daki babaevinden memleketi Sakarya'ya getirildi.