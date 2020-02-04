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şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor. Suriye'de Rejim güçlerinin saldırısı sonucu 7 asker 1 de sivil şehit olmuştu. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenazesi, memleketi 'te toprağa verildi. Şehidin cenazesine Gaziantep halkı ve devlet erkanından büyük bir katılım gerçekleşti. Törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , şehit babası Mehmet Uğur Özler'i teselli etti. Bir diğer şehidimiz Uzman Çavuş Halil Demir'in naaşı İstanbul Tuzla'daki babaevinden memleketi Sakarya'ya getirildi.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 15:06
İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

İdlib şehitlerinden Özler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

Törene, şehidin babası Mehmet Uğur Özler, annesi Canan Abo, kardeşi Orhan Özler, aile yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

Tabuta sarılarak gözyaşı döken bir aile yakını, "Hep bu vatan için şehit olmak isterdin.

İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin." dedi.

İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

Bunun üzerine şehidin kardeşi Orhan Özler de tabuta bakarak,

İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

"Dileği gerçek oldu. Keşke başka bir şey dileseydin. Seni çok seviyoruz. Hakkını helal et." ifadelerini kullandı.

İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Özler'in cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

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