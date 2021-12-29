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Haberler Yaşam İETT akbil fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Otobüs, vapur, metro, minibüs, taksi ve metrobüs toplu ulaşım zammı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 11:08

İETT akbil fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Otobüs, vapur, metro, minibüs, taksi ve metrobüs toplu ulaşım zammı ne kadar oldu?

Toplu taşımaya gelen son dakika zammı ardından İETT akbil fiyatları ne kadar sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Her gün işe, okula gitmek için otobüs, vapur, metro, minibüs, taksi ve metrobüs kullanan vatandaşlar yeni tarifeyi merak ediyor. İBB tarafından İstanbulkart bilet ücretlerine yani metro, metrobüs, vapur ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına zam yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce çıkarılan kararın ardından gözler otobüs, metro, metrobüs ücretleri ne kadar oldu sorusunun yanıtına çevrildi. Peki İETT akbil fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs, vapur, metro, minibüs, taksi ve metrobüs toplu ulaşım zammı ne kadar oldu?

İETT akbil fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs, vapur, metro, minibüs, taksi ve metrobüs toplu ulaşım zammı ne kadar oldu?

Günde milyonlarca kişinin kullandığı toplu ulaşıma gelen zam gündemde yer almaya devam ediyor. 2022 İETT zam kararıyla birlikte gözler otobüs, metrobüs ve Marmaray bilet ücretleri ile aktarma ücreti ve İstanbulkart aylık akbil fiyatlarına çevrildi. Yapılan zam miktarının yüzde 36 olduğu duyuruldu. Peki İETT akbil fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs, vapur, metro, minibüs, taksi ve metrobüs toplu ulaşım zammı ne kadar oldu? İşte konuya dair detaylar…

İETT akbil fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs, vapur, metro, minibüs, taksi ve metrobüs toplu ulaşım zammı ne kadar oldu?

İETT AKBİL FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 2022

Aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya, Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya çıktı.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

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İETT akbil fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs, vapur, metro, minibüs, taksi ve metrobüs toplu ulaşım zammı ne kadar oldu?

2022 ZAMLI AKBİL TARİFE ÜCRETLERİ

UKAME'de alınan son zam kararıyla İstanbul'da öğrenci aylık akbil ücreti 57 TL'den 77.52 TL'ye çıktı. Aylık akbil kullanmayıp tek basımı tercih eden öğrenciler de yeni dönemde 1.95 TL yerine 2.65 TL harcayacak.

İstanbul kart veya tam kart olarak bilinen tam akbil ücreti son zamla beraber tek seferlik kullanım 4.03 liradan 5.47 liraya çıktı.

Aylık abonelik sistemi ile kullanılabilen mavi kart ücreti 317 TL civarından 431 lira 12 kuruşa çıktı. Yani mavi kart ücretine tek seferde 114 lira zam yapıldı.

UKOME'de taksiciler adına söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Kısa mesafe (indi bindi) ücretlerine yüzde 100, km başına ise yüzde 60 zam talep ediyoruz" dedi.

Aksoy ayrıca, minibüsçü esnafı için öğrenci indi bindisiyle normal indi bindinin eşitlenmesini talep ettiklerini belirtti.

Minibüsçüler adına söz alan bir temsilci ise, maliyetlerin kendilerini teker dönderemeyecek hale getirdiğini belirterek, "En az yüzde 50 zam" istiyoruz dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise İBB'nin elektronik bilete yapılmak istenen yüzde 36 zam teklifini, temmuzda da zam yapıldığını gerekçe göstererek, bakanlık olarak fazla bulduklarını belirtti. Yücel, taksicilerin yüzde 60 teklifinin ise makul olduğunu ifade etti.

İETT akbil fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs, vapur, metro, minibüs, taksi ve metrobüs toplu ulaşım zammı ne kadar oldu?

METRO, METROBÜS, OTOBÜS, TAM VE ÖĞRENCİ KAÇ BASIYOR?

Zam gelmeden önceki fiyatlarda İstanbulkart tam ücreti 4.03 TL, öğrenci 1,96 TL ve sosyal kart 2.88 TL olarak belirlenmişti.

Mavi kartlarda ise tam 316 TL, öğrenci 57,50 TL ve sosyal kart 196 TL olarak şekillenmişti.

Zammın yansıtılmasının ardından bu fiyatlar yüzde 36 artacak.

Mavi kartlarda ise tam 429,76 TL'ye, öğrenci 78,20 TL'ye, sosyal kart 266,56 TL'ye yükselecek.

Artışla birlikte tam 5,48 TL'ye, öğrenci 2.66 TL'ye, sosyal kart ise 3,92 TL'ye çıkacak.

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