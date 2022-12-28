İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul toplu taşıma ücretleri yüzde 29,10 oranında zam yapılması görüşüldü. Görüşme kapsamında İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma araçlarına binişlerde tam, öğrenci, indirimli ve abonman ücretinde fiyat artışları görüldü. Toplu taşıma kullanan İstanbullular ise zamlı istanbul toplu taşıma ücretlerini öğrenmek isteyerek otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. İşte İETT zammı ile otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.