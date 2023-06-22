Haberler Yaşam İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var!

Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:51

İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var!

İstanbul Pendik'te İETT otobüsü ciple çarpıştı. Yaralanan 4 yolcu hastaneye kaldırıldı. Yolcular, kaza anını şu sözlerle anlattı: Büyük bir gürültü geldi. Yaralılar var. Çok korktuk…