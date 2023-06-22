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Haberler Yaşam İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:51

İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var!

İstanbul Pendik'te İETT otobüsü ciple çarpıştı. Yaralanan 4 yolcu hastaneye kaldırıldı. Yolcular, kaza anını şu sözlerle anlattı: Büyük bir gürültü geldi. Yaralılar var. Çok korktuk…

DHA
İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT otobüslerinin bakımlarını yaptırmadı. Her gün binlerce insanın kullandığı araçlarda kaza üstün kaza yaşandı. Korkutan olayın adresi bu kez Pendik'ti.

İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var!

İddiaya göre; cip sürücüsü ile İETT otobüsü saat 09.30 sıralarında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde yolcu bulunan İETT otobüsü önce kaldırıma çıktı.

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İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var!

Ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada otobüs şoförü Gökhan Yıldız, yolculardan Aliye Pak, Aynur Güngör, Büşra Aksoy Ekşi yaralandı.

İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var!

İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var!

Olay yerine gelen ekipler, yaralıları otobüsten çıkarttı.

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