Giriş Tarihi: 01.11.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024
12:31
İETT şoförü bir araca çarparak kaçtı: Otomobil sürücüsü kaçan şoförü yakalamak isterken ölümden döndü!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da geri menavra yapan İETT otobüsü arkadan gelen araca çarptı. İddiaya göre İETT şoförü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Aracı zarar gören sürücü ise, İETT otobüsünü takip ederken, şoför manevralar yaparak minibüse yeniden çarptı. Sürücünün ölümden döndüğü o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…