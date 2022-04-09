İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayında yaptığı toplantıyla birlikte elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam geldi. Zamlı tarife, taksiden servise, metrodan metrobüse kadar pek çok ulaşım aracında uygulanacak. Peki, İETT zammı ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Otobüs, metro,metrobüs ücreti ne kadar oldu? İşte 9 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları



2022 YENİ İETT ÜCRET TARİFESİ | AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Metro, Otobüs ve Metrobüs Ücretleri



Yapılan zam ile birlikte tam bilet fiyatı 5,48 liradan 7,67 çıktı.