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İETT zammı ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları
Giriş Tarihi: 09.04.2022 14:44
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
14:44
İETT zammı ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları
Geçtiğimiz gün İstanbul'da otobüs,metro,metrobüs, taksi ve servis gibi pek çok toplu taşıma aracına zam geldiği duyuruldu. Yüzde 40 olduğu belirtilen zam (9 Nisan Cumartesi) bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Bu noktada, İETT zammı ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan zamlı tarife, metro, metrobüs, otobüs, akbil, tramvay, taksi ve dolmuş gibi pek çok ulaşım aracında uygulanacak. Peki, İETT zammı ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Otobüs, metro,metrobüs ücreti ne kadar oldu? İşte 9 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları