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Haberler Yaşam İETT’de skandal olay: Genç kadını bu yüzden erkek sanıp İstanbulkart'ını iptal ettiler!
Giriş Tarihi: 30.09.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 09:12

İETT’de skandal olay: Genç kadını bu yüzden erkek sanıp İstanbulkart'ını iptal ettiler!

Sıkça arızalanan metrobüsler ve yarı yolda kalan otobüsleriyle gündemden düşmeyen İETT bu kez trajikomik bir olaya sahne oldu. Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Demet Bayraktar, kısa saç stili nedeniyle erkek zannedilince İstanbulkart'ı bloke edildi. Ulaşım hakkı elinden alınan genç kadın SABAH'a yaptığı açıklamada, "Saçımı kestirmiştim. Demet'e benzemiyorum diye erkek sanıp kartımı iptal etmişler. Kartım olmadığı için ne otobüse ne de vapura binebiliyorum. Açtırmak için de 662 lira istiyorlar" dedi.

BULUT YAMANDAĞ
İETT’de skandal olay: Genç kadını bu yüzden erkek sanıp İstanbulkart’ını iptal ettiler!

Bakımsız envanteriyle sıkça eleştirilerin hedefi olan İETT bu sefer de yeni bir skandal ile gündeme geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Demet Bayraktar, yeni saç stili yüzünden ulaşım hakkının elinden alındığını iddia etti. Trajikomik olay genç kadının 25 Eylül Pazar günü otobüse binmesiyle başladı.

İETT’de skandal olay: Genç kadını bu yüzden erkek sanıp İstanbulkart’ını iptal ettiler!

Kamp yapmak için gittiği Ağva'dan İstanbul'a dönen Bayraktar, evine gitmek için 14ŞB hat numaralı otobüse bindi. Üzerinde uzun saçlı fotoğrafının bulunduğu İstanbulkart'ını kullanarak ödemeyi gerçekleştiren genç kadın, kısa bir süre sonra cep telefonuna gelen mesajla İstanbulkartı'nın bloke edildiğini öğrendi. Aldığı mesajla şaşkınlık geçiren Demet Bayraktar, kartını kullanıma açtırmak için aradığı İBB Çözüm Merkezi'nden aldığı yanıtla ikinci bir krizle karşı karşıya kaldı. İBB yetkilileri "usülsüz kart basışı" yaptığını ileri sürdüğü Bayraktar'a "Usülsüz Kart Yenileme Bedeli" adı altında 662 lira ödeme yapması gerektiğini söyledi.

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İETT’de skandal olay: Genç kadını bu yüzden erkek sanıp İstanbulkart’ını iptal ettiler!

SÜRECİ ANLATTI

Mağdur edildiği ilginç süreci SABAH'a anlatan Demet Bayraktar, "İstanbulkartımı çıkardığımda saçlarım uzundu. Kısa bir süre önce saçlarımı kestim. Pazar akşamı otobüse bindiğimde her zamanki gibi kartımı kullanıp evime gitmiştim. 2 saat sonra mesaj geldi. 2 defa "Usülsüz basış" yaptığım gerekçesiyle kartımın bloke edildiğini öğrendim. Kartımı yanımdan hiç ayırmadım, benden başkası da kullanmadı" diye konuştu.

İETT’de skandal olay: Genç kadını bu yüzden erkek sanıp İstanbulkart’ını iptal ettiler!

KADINA BENZETEMEDİ HERHALDE

Bayraktar, "Otobüse bindiğimde şoför ismim Demet'miş gibi görünmediğim için beni kadına benzetemedi herhalde. Kısa saçlı olduğum için beni erkek sanıp şikayet etmiş olabileceğini düşünüyorum. Keşke bunca şey yaşanmadan önce kimliğimi görmek isteseydi de ulaşım hakkım elimden alınmasaydı. Durumun düzeltilmesi için İBB Çözüm Merkezi'ni aradım ama onlar da 662 lira ödeme yapmam gerektiğini söyledi. Bu ücret benim 6 aylık ulaşım giderimden bile fazla" dedi.

İETT’de skandal olay: Genç kadını bu yüzden erkek sanıp İstanbulkart’ını iptal ettiler!

TEK MAĞDUR BEN DEĞİLİM

Başından geçenleri sosyal medya hesabından paylaştığını belirten genç kadın "Paylaşımlarımın ardından birçok kullanıcıdan benzer şikayetler aldım. Birçok kişinin aynı şekilde haksız yere ulaşım hakkı gasp edilmiş. Otobüs şoförlerinin bizlerin kart sahibi olup olmamıza karar verebiliyor olmaları çok saçma" ifadelerini kullandı.

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