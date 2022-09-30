Haberler Yaşam İETT’de skandal olay: Genç kadını bu yüzden erkek sanıp İstanbulkart'ını iptal ettiler!

Giriş Tarihi: 30.09.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 09:12

İETT’de skandal olay: Genç kadını bu yüzden erkek sanıp İstanbulkart'ını iptal ettiler!

Sıkça arızalanan metrobüsler ve yarı yolda kalan otobüsleriyle gündemden düşmeyen İETT bu kez trajikomik bir olaya sahne oldu. Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Demet Bayraktar, kısa saç stili nedeniyle erkek zannedilince İstanbulkart'ı bloke edildi. Ulaşım hakkı elinden alınan genç kadın SABAH'a yaptığı açıklamada, "Saçımı kestirmiştim. Demet'e benzemiyorum diye erkek sanıp kartımı iptal etmişler. Kartım olmadığı için ne otobüse ne de vapura binebiliyorum. Açtırmak için de 662 lira istiyorlar" dedi.