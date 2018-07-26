Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim

Tarihte yolculuğa çıkmanızı sağlayacak fotoğrafları 'nin tozlu arşivinden gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 26.07.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 19:24
  • 1
  • 51
'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim
İETT'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim

Tarihte yolculuğa çıkmanızı sağlayacak fotoğrafları 'nin tozlu arşivinden gün yüzüne çıktı.

  • 2
  • 51
'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim
İETT'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim

Bakın 1800'lerde nasıl gözüküyormuş...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 51
'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim
İETT'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim


1871 - 'da toplu ulaşımın miladi sayılan atlı tramvayların hizmete giriş töreni, Tophane. Aynı zamanda 'nin kuruluş tarihi.

  • 4
  • 51
'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim
İETT'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim


1875 - Tünel'in açılış merasimi, Karaköy

  • 5
  • 51
'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim
İETT'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim


1890 - Hanımlar ve erkeklerin ayrı seyahat ettiği, ortadan perdeyle ikiye bölünmüş atlı tramvay, Dolmabahçe

  • 6
  • 51
'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim
İETT'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim


1890 - Eminönü atlı tramvay

  • 7
  • 51
'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim
İETT'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim


1890 - Şişli deposu, atlı tramvaylar sefere hazırlanıyor.

BİZE ULAŞIN