İETT'nin arşivlerinden çıktı! Dünden bugüne inanılmaz değişim

Tarihte yolculuğa çıkmanızı sağlayacak İstanbul fotoğrafları İETT'nin tozlu arşivinden gün yüzüne çıktı. Tarihte yolculuğa çıkmanızı sağlayacak İstanbul fotoğrafları İETT'nin tozlu arşivinden gün yüzüne çıktı. Bakın 1800'lerde İstanbul nasıl gözüküyormuş... 1871 - İstanbul'da toplu ulaşımın miladi sayılan atlı tramvayların hizmete giriş töreni, Tophane. Aynı zamanda İETT'nin kuruluş tarihi. 1875 - Tünel'in açılış merasimi, Karaköy 1890 - Hanımlar ve erkeklerin ayrı seyahat ettiği, ortadan perdeyle ikiye bölünmüş atlı tramvay, Dolmabahçe 1890 - Eminönü atlı tramvay 1890 - İETT Şişli deposu, atlı tramvaylar sefere hazırlanıyor.